***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK32112 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.03.2021Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK32112Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 959.070.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 1,8955 18,2063 19,7648 18.178.718,47 Evet2 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 05.01.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli, TRFAKBK32112 ISIN Kodlu, 959.070.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909338BIST