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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.02.2021 17:33



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 04.12.2020 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Kupon ve anapara ödemesi tamamlanmıştır.

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 76
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22170
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 528.800.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 3,7379 17,9518 19,2729 19.766.015,2 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.12.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 76 gün vadeli, TRFAKBK22170 ISIN Kodlu, 528.800.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910850


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DOAS 38,98 201.676.959 % 9,99  
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Altın Gr. 399 399 1,48  
Cumhuriyet 2.652 2.692 -15,00  
Tam 2.637 2.704 -18,05  
Yarım 1.275 1.308 -8,73  
Çeyrek 639 654 -4,37  
Gümüş.Ons 27,06 27,09 -0,29  
Gümüş Gr. 6,09 6,09 -0,04  
B. Petrol 64,50 64,50 0,16  
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