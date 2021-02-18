***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 04.12.2020 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Kupon ve anapara ödemesi tamamlanmıştır.İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.02.2021Vade (Gün Sayısı) 76Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK22170Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 528.800.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 3,7379 17,9518 19,2729 19.766.015,2 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 04.12.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 76 gün vadeli, TRFAKBK22170 ISIN Kodlu, 528.800.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910850BIST