***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.02.2021 17:33
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK52110
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 929.520.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 97 gün vadeli 929.520.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910852
BIST
17:371.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
17:376,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
17:378,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0521
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
17:37399,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,20
|Açılış
|: 399,73
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DMSAS
|8,36
|59.258.151
|% 10,00
|
|HEKTS
|31,70
|607.670.710
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|201.676.959
|% 9,99
|
|TMSN
|19,37
|264.766.564
|% 9,99
|
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|SONME
|87,75
|9.647.127
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|5.959.881
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|81.361.785
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|HALKB
|5,81
|3.593.183.012
|% 0,69
|
|SASA
|49,80
|3.058.169.781
|% 9,98
|
|KOZAL
|149,80
|2.335.542.924
|% 5,27
|
|GARAN
|9,35
|1.616.977.266
|% -2,09
|
|THYAO
|12,30
|1.489.640.039
|% 0,82
|
|HALKB
|5,81
|3.593.183.012
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,50
|512.441.953
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,41
|1.205.209.124
|% -2,65
|
|ODAS
|4,16
|1.029.243.824
|% 1,46
|
|TSKB
|1,74
|381.334.646
|% 0,58
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9732
|6,9790
|% 0,19
|
|Euro
|8,4294
|8,4361
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6966
|9,7452
|% 0,74
|
|Frank
|7,7402
|7,7868
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8525
|1,8617
|% 0,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,52
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|0,16
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 16 artarak (% 0.23 ) 1, 350
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGSY, ULUSE, ULUUN, SASA, IDEAS, YUNSA, KSTUR, SARKY, MERIT, LINK
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, IZMDC, TKURU, NIBAS
-
17:47
KOZAL, KORDS, FROTO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
BSOKE, OZRDN, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında