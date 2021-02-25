***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2021 16:35
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK82117
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 396.120.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli 396.120.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912910
BIST
17:521.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:527,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:528,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1073
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:52414,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,11
|Açılış
|: 414,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:50
|LINK
|51,70
|119.023.587
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|155.052.610
|% -9,79
|
|THYAO
|13,36
|2.650.300.870
|% 4,13
|
|PETKM
|5,22
|2.104.694.462
|% 1,16
|
|SASA
|41,14
|1.725.174.032
|% 3,00
|
|KOZAL
|128,20
|1.703.381.299
|% -3,97
|
|PGSUS
|87,80
|1.602.240.556
|% 6,04
|
|EKGYO
|2,29
|1.332.228.600
|% 0,88
|
|PETKM
|5,22
|2.104.694.462
|% 1,16
|
|TSKB
|1,71
|539.936.888
|% -1,72
|
|KARSN
|4,25
|1.208.677.776
|% -9,57
|
|IHLAS
|0,89
|226.733.508
|% -1,11
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2027
|7,2064
|% 0,51
|
|Euro
|8,8229
|8,8299
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,1950
|10,2461
|% 0,88
|
|Frank
|7,9443
|7,9921
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9181
|1,9278
|% 0,64
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-17,43
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,97
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,34
|
Seans Raporu
17:50
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
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17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
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17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem