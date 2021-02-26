***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.02.2021 15:09
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 18.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 253
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22147
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
15:341.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -15,36
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:347,4285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0758
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:349,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0517
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:34420,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,07
|Açılış
|: 420,60
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:34
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.739.083
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|BLCYT
|9,14
|55.759.466
|% 8,55
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,52
|1.535.078.487
|% 0,97
|
|KOZAL
|128,80
|1.283.566.425
|% 0,47
|
|GARAN
|8,90
|1.045.648.402
|% -1,98
|
|PETKM
|5,20
|813.645.894
|% -1,52
|
|SASA
|40,04
|771.539.553
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,26
|680.952.349
|% -2,16
|
|TSKB
|1,67
|380.594.515
|% -2,91
|
|KARSN
|3,96
|685.707.310
|% -6,38
|
|PETKM
|5,20
|813.645.894
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,31
|195.976.527
|% -3,68
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4209
|7,4285
|% 1,03
|
|Euro
|9,0014
|9,0081
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,3182
|10,3700
|% 0,48
|
|Frank
|8,1647
|8,2139
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9742
|1,9841
|% 1,00
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-8,00
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.782
|2.854
|39,28
|
|Yarım
|1.344
|1.381
|19,00
|
|Çeyrek
|674
|690
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-1,23
|