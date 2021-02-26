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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.02.2021 15:09



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 18.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 253
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22147
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
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BIST En Aktif Hisseler15:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAMEL 26,12 3.194.697 % 9,93  
MMCAS 6,42 385.822 % 9,93  
SILVR 6,65 27.739.083 % 9,92  
ARTI 5,99 468.016 % 8,91  
BLCYT 9,14 55.759.466 % 8,55  
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15:34 Alış Satış %  
Dolar 7,4209 7,4285 % 1,03  
Euro 9,0014 9,0081 % 0,58  
Sterlin 10,3182 10,3700 % 0,48  
Frank 8,1647 8,2139 % 1,02  
Riyal 1,9742 1,9841 % 1,00  
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15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -8,00  
Altın Gr. 421 421 2,09  
Cumhuriyet 2.800 2.843 41,00  
Tam 2.782 2.854 39,28  
Yarım 1.344 1.381 19,00  
Çeyrek 674 690 9,50  
Gümüş.Ons 26,77 26,80 -0,57  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,10  
B. Petrol 64,89 64,89 -1,23  
Seans Raporu 15:34
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