***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2021 17:38
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK62119
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 842.730.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 98 gün vadeli 842.730.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914865
BIST
17:581.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:587,4274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0673
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:588,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0549
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:58408,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,77
|Açılış
|: 408,40
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.756.866
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.695.285
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.415.059
|% 10,00
|
|KSTUR
|387,40
|2.590.141
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|36.301.767
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|490.362
|% -9,93
|
|SEKFK
|11,82
|173.109.467
|% -8,94
|
|THYAO
|14,99
|3.902.957.743
|% 1,22
|
|PETKM
|5,75
|2.067.171.525
|% 3,79
|
|KRDMD
|7,07
|1.828.568.837
|% 3,51
|
|GARAN
|9,24
|1.788.865.445
|% 0,43
|
|SISE
|7,65
|1.498.375.503
|% -1,03
|
|PETKM
|5,75
|2.067.171.525
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,43
|742.458.341
|% 0,41
|
|THYAO
|14,99
|3.902.957.743
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,07
|1.828.568.837
|% 3,51
|
|DOHOL
|3,34
|772.920.730
|% 3,41
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4218
|7,4274
|% 0,91
|
|Euro
|8,9494
|8,9577
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,3271
|10,3789
|% 0,79
|
|Frank
|8,0553
|8,1038
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9727
|1,9826
|% 0,86
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-21,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,82
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
-
17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DGATE, INDES
-
17:48XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
-
17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
-
17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem