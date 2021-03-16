***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.03.2021 16:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 430
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK52212
Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.330.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 430 gün vadeli 78.330.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918459
BIST
17:591.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:597,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:598,9303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0580
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:59418,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,46
|Açılış
|: 418,06
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KRTEK
|13,53
|24.491.100
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.781.063
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|273.308.531
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.312.779
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.545.447
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,36
|16.665.885
|% -7,69
|
|FENER
|29,30
|581.748.619
|% -7,10
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,10
|55.778.223
|% -6,28
|
|GARAN
|8,89
|1.363.967.269
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,00
|1.297.235.401
|% 2,02
|
|OTKAR
|436,70
|1.244.432.856
|% 0,16
|
|FROTO
|208,40
|1.069.230.564
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|878.947.688
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,15
|859.215.187
|% 5,06
|
|EKGYO
|2,25
|428.527.339
|% 0,90
|
|GARAN
|8,89
|1.363.967.269
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,82
|878.947.688
|% 3,03
|
|TSKB
|1,72
|193.482.932
|% 1,78
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4991
|7,5019
|% -0,41
|
|Euro
|8,9247
|8,9321
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,3931
|10,4452
|% -0,48
|
|Frank
|8,0713
|8,1199
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9949
|2,0049
|% -0,39
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında