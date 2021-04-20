***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.04.2021 14:55
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 430
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK62211
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 269.430.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 430 gün vadeli 269.430.000 TL nominal değerdeki tahvilin ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929628
BIST
15:561.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
15:568,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
15:569,7797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0407
|Açılış
|: 9,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
15:56462,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,69
|Açılış
|: 462,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler15:56
|JANTS
|709,50
|47.397.472
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.119.815
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.183.755
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,14
|19.700.590
|% 7,25
|
|FADE
|14,40
|35.084.991
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.763.869
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.501.292
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,13
|1.184.829.419
|% 1,86
|
|EREGL
|18,28
|924.131.143
|% 0,66
|
|PETKM
|6,60
|781.842.903
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,85
|628.690.435
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,33
|545.166.161
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,85
|628.690.435
|% -0,54
|
|GARAN
|7,13
|1.184.829.419
|% 1,86
|
|TSKB
|1,28
|205.001.372
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,14
|327.092.617
|% 2,88
|
|PETKM
|6,60
|781.842.903
|% -0,15
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1148
|8,1195
|% 0,39
|
|Euro
|9,7732
|9,7797
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,3025
|11,3592
|% 0,24
|
|Frank
|8,8298
|8,8830
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1591
|2,1699
|% 0,44
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,75
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|4,00
|
|Tam
|3.041
|3.118
|2,51
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|1,21
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,40
|67,40
|0,35
|
Seans Raporu
15:56
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Yüzde 4.66 oranında artışla 19.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 140 adet işlem
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-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, INVEO, ATLAS, JANTS
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16:09
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