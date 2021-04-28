***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.04.2021 12:57
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 02.02.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42137
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 599.800.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.04.2021
Kayıt Tarihi 27.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 02.02.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 85 gün vadeli, TRFAKBK42137 ISIN Kodlu, 599.800.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931644
BIST
14:221.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:228,1740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:229,8747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0584
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:22464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,66
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:22
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.676.188
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.749.673
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|9.594.250
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.605.029
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.976
|% -9,78
|
|PENGD
|3,62
|45.340.079
|% -7,65
|
|EREGL
|19,51
|540.707.736
|% 0,31
|
|GARAN
|7,16
|478.891.360
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|478.425.599
|% 2,25
|
|PETKM
|6,47
|467.171.731
|% -0,77
|
|THYAO
|11,91
|365.121.634
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,10
|244.900.165
|% 0,96
|
|PETKM
|6,47
|467.171.731
|% -0,77
|
|GARAN
|7,16
|478.891.360
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|478.425.599
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,82
|107.976.565
|% 0,55
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1715
|8,1740
|% -0,38
|
|Euro
|9,8662
|9,8747
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,3091
|11,3658
|% -0,68
|
|Frank
|8,9035
|8,9572
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% -0,37
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,38
|