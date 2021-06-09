***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2021 17:01
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKE2113
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 732.570.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 120 gün vadeli 732.570.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941415
BIST
17:131.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:138,5869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1310,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:13522,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,59
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YAYLA
|4,19
|20.893.330
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.535.595
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.487.589
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,73
|3.986.655
|% -6,83
|
|NUGYO
|11,93
|8.412.009
|% -6,43
|
|SANFM
|14,14
|3.549.240
|% -6,36
|
|AVTUR
|3,18
|9.309.719
|% -5,64
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,63
|1.461.051.878
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|750.302.035
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|701.385.608
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|632.846.509
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|388.290.575
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|701.385.608
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|274.575.348
|% 1,33
|
|GSDHO
|2,06
|215.631.496
|% 5,10
|
|THYAO
|14,63
|1.461.051.878
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|750.302.035
|% 0,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5851
|8,5870
|% -0,21
|
|Euro
|10,4780
|10,4842
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0940
|12,1547
|% -0,41
|
|Frank
|9,5628
|9,6204
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% -0,36
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|1,03
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.444
|3.531
|-3,58
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|-1,73
|
|Çeyrek
|835
|854
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|0,49
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
-
17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
-
17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem
-
17:21TMPOL
Yüzde 8.25 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 899 adet işlem