***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.06.2031Vade (Gün Sayısı) 3.652Ek Açıklamalarİlgi a) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımıza konu olan, 500 milyon ABD Doları nominal tutardaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942793BIST