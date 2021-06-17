***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.06.2021 10:40
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.06.2031
Vade (Gün Sayısı) 3.652
Ek Açıklamalar
İlgi a) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımıza konu olan, 500 milyon ABD Doları nominal tutardaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942793
BIST
13:001.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.406
13:008,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:0010,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0452
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:00500,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,71
|Açılış
|: 500,71
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:00
|IDGYO
|6,05
|1.225.138
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|6.884.373
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.785.970
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.605.028
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.105.322
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|512.183
|% -9,97
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|ATATP
|24,10
|37.903.775
|% -4,21
|
|THYAO
|14,54
|800.916.385
|% -0,82
|
|GARAN
|8,23
|357.116.256
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,00
|261.967.910
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,11
|255.964.598
|% -0,47
|
|KOZAL
|121,80
|249.597.777
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,11
|255.964.598
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,18
|132.507.082
|% 0,46
|
|THYAO
|14,54
|800.916.385
|% -0,82
|
|GARAN
|8,23
|357.116.256
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,00
|261.967.910
|% -2,37
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6814
|8,6832
|% -0,41
|
|Euro
|10,3470
|10,3523
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0318
|12,0921
|% -0,61
|
|Frank
|9,4124
|9,4691
|% -0,53
|
|Riyal
|2,3077
|2,3193
|% -0,45
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,81
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.298
|3.383
|20,11
|
|Yarım
|1.594
|1.637
|9,73
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|-0,51
|