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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.06.2021 10:40



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.06.2031
Vade (Gün Sayısı) 3.652

Ek Açıklamalar
İlgi a) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımıza konu olan, 500 milyon ABD Doları nominal tutardaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942793


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Tam 3.298 3.383 20,11  
Yarım 1.594 1.637 9,73  
Çeyrek 800 818 4,86  
Gümüş.Ons 26,42 26,44 0,51  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 0,11  
B. Petrol 72,59 72,59 -0,51  
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