***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.06.2021 18:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.06.2031
Vade (Gün Sayısı) 3.652
ISIN Kodu XS2355183091
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi USD
Ek Açıklamalar
İlgi a) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 17.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, d) 18.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtilen sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı 22 Haziran 2021 itibariyle tamamlanmıştır. ISIN: XS2355183091 ve US00971YAJ91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943612
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0098
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05495,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,01
|Açılış
|: 495,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6398
|8,6468
|% -0,04
|
|Euro
|10,3156
|10,3243
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0352
|12,0956
|% 0,05
|
|Frank
|9,3757
|9,4321
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2975
|2,3090
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YAYLA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 74 kaybederek (% -0.62 ) 1, 240
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