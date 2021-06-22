***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.06.2031Vade (Gün Sayısı) 3.652ISIN Kodu XS2355183091Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi USDEk Açıklamalarİlgi a) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 17.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, d) 18.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtilen sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı 22 Haziran 2021 itibariyle tamamlanmıştır. ISIN: XS2355183091 ve US00971YAJ91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943612BIST