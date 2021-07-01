***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 22.04.2020 Tarihli Akbank Tahvil İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.07.2021Vade (Gün Sayısı) 435Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKBK72111Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.235.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.07.2021Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 22.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 435 gün vadeli, TRSAKBK72111 ISIN Kodlu, 121.235.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945491BIST