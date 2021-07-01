Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.07.2021 17:23



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 22.04.2020 Tarihli Akbank Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 435
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK72111
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.235.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.07.2021
Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 22.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 435 gün vadeli, TRSAKBK72111 ISIN Kodlu, 121.235.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945491


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:081.368
Değişim :  0,84% |  11,37
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.356  
En Yüksek
1.372 En Düşük
1.358
BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 23,10 49.217.133 % 10,00  
PEKGY 1,10 76.189.669 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.727.847 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.235.318 % 10,00  
BERA 13,21 230.794.433 % 9,99  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Dolar 8,6698 8,6717 % -0,31  
Euro 10,3038 10,3113 % -0,15  
Sterlin 11,9454 12,0053 % -0,44  
Frank 9,3510 9,4074 % -0,15  
Riyal 2,3070 2,3185 % -0,24  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.781 10,36  
Altın Gr. 497 497 1,73  
Cumhuriyet 3.291 3.341 36,00  
Tam 3.276 3.360 39,23  
Yarım 1.583 1.626 18,97  
Çeyrek 794 813 9,49  
Gümüş.Ons 26,20 26,23 0,08  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 -0,00  
B. Petrol 76,52 76,52 1,91  
Seans Raporu 17:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru