***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 28.04.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.07.2021Vade (Gün Sayısı) 64Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK72126Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 776.330.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.07.2021Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 28.04.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 64 gün vadeli, TRFAKBK72126 ISIN Kodlu, 776.330.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945492BIST