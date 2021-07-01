***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.07.2021 17:23
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 28.04.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK72126
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 776.330.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.07.2021
Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 28.04.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 64 gün vadeli, TRFAKBK72126 ISIN Kodlu, 776.330.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945492
BIST
17:081.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:088,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6505
17:0810,3128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0141
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:08496,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,63
|Açılış
|: 496,80
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:08
|VERTU
|23,10
|49.217.133
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.189.669
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.727.847
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.794.433
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|3.731.437
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.076.138
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,38
|6.560.605
|% -8,50
|
|THYAO
|13,62
|1.064.665.777
|% 1,87
|
|GARAN
|8,38
|816.006.156
|% 0,96
|
|SASA
|27,44
|411.926.341
|% 0,96
|
|KOZAL
|117,10
|336.030.831
|% 0,00
|
|ERBOS
|126,80
|317.401.273
|% -2,61
|
|EKGYO
|1,89
|250.261.655
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|244.428.547
|% 0,93
|
|GARAN
|8,38
|816.006.156
|% 0,96
|
|THYAO
|13,62
|1.064.665.777
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.189.669
|% 10,00
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6689
|8,6720
|% -0,31
|
|Euro
|10,3082
|10,3128
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9454
|12,0053
|% -0,44
|
|Frank
|9,3510
|9,4074
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3070
|2,3185
|% -0,24
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|34,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|39,23
|
|Yarım
|1.583
|1.626
|18,97
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|2,01
|
Seans Raporu
17:08
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