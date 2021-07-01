***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.07.2021 17:23
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKK2115
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 983.270.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 126 gün vadeli 983.270.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945494
BIST
17:361.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:368,6680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:3610,3090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0179
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:36494,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 494,77
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:33
|VERTU
|23,10
|53.847.866
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.289.838
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.746.089
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.882.015
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.359.652
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.097.150
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,39
|6.817.642
|% -8,33
|
|THYAO
|13,65
|1.125.084.184
|% 2,09
|
|GARAN
|8,40
|907.079.800
|% 1,20
|
|SASA
|27,50
|425.462.370
|% 1,18
|
|KOZAL
|117,60
|368.331.978
|% 0,43
|
|ERBOS
|131,30
|339.924.467
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,88
|254.962.454
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,19
|283.013.181
|% 1,39
|
|GARAN
|8,40
|907.079.800
|% 1,20
|
|THYAO
|13,65
|1.125.084.184
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.289.838
|% 10,00
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6653
|8,6701
|% -0,33
|
|Euro
|10,3011
|10,3092
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9162
|11,9760
|% -0,68
|
|Frank
|9,3310
|9,3872
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3040
|2,3156
|% -0,36
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,74
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|35,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|35,78
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|17,31
|
|Çeyrek
|794
|812
|8,66
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|1,52
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:49BASGZ
Yüzde 6.27 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 506, 104 adet işlem
-
17:48EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 100, 413 adet işlem
-
17:47TAVHL
Yüzde 5.48 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 613, 289 adet işlem
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 04 artarak (% 0.84 ) 1, 210
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SAYAS, PEKGY, DARDL, INVEO, SEKUR, SELVA, VERTU, BERA, PKENT