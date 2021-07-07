***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.07.2021 17:31
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 19.04.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 79
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK72118
Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.281.050.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.07.2021
Kayıt Tarihi 06.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 19.04.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 79 gün vadeli, TRFAKBK72118 ISIN Kodlu, 1.281.050.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947853
BIST
17:541.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:548,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:5410,2697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:54504,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,86
|Açılış
|: 504,20
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TUREX
|10,52
|19.887.808
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.253.629
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,89
|63.493.052
|% 9,61
|
|AGYO
|2,29
|37.736.442
|% 9,57
|
|KONYA
|966,40
|120.226.646
|% 7,38
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,67
|1.268.891.313
|% 0,70
|
|THYAO
|13,81
|719.855.689
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,11
|704.423.704
|% 2,75
|
|AKBNK
|5,36
|685.477.084
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|580.867.640
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|580.867.640
|% 2,25
|
|GARAN
|8,67
|1.268.891.313
|% 0,70
|
|PEKGY
|1,24
|180.022.771
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,36
|685.477.084
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|704.423.704
|% 2,75
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6985
|8,7035
|% 0,20
|
|Euro
|10,2554
|10,2723
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9496
|12,0096
|% -0,01
|
|Frank
|9,3670
|9,4235
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% 0,24
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-1,53
|
Seans Raporu
17:52
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17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
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17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
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17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem