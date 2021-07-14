***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.07.2021 17:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 427
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK92218
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.520.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 427 gün vadeli 54.520.000 TL nominal değerdeki tahvilin ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951199
BIST
17:361.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 19,75
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:368,6001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:3610,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:36503,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,67
|Açılış
|: 503,86
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KRTEK
|8,37
|15.920.339
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.195.777
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.053.682
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|1.995.829.526
|% 9,95
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.344
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,38
|22.613.608
|% -3,19
|
|BANVT
|61,35
|2.086.879
|% -2,93
|
|SASA
|31,16
|1.995.829.526
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|927.336.597
|% -0,24
|
|THYAO
|13,15
|528.270.131
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,26
|387.723.962
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,30
|329.770.236
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|200.076.033
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|329.770.236
|% 1,32
|
|GARAN
|8,43
|927.336.597
|% -0,24
|
|SASA
|31,16
|1.995.829.526
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,81
|107.083.527
|% 1,12
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6015
|8,6017
|% -0,20
|
|Euro
|10,1669
|10,1696
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9062
|11,9659
|% 0,30
|
|Frank
|9,3538
|9,4102
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2871
|2,2985
|% -0,18
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|12,40
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,26
|