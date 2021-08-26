***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2021 11:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 25.02.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK82117
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 396.120.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.08.2021
Kayıt Tarihi 25.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 25.02.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFAKBK82117 ISIN Kodlu, 396.120.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960525
BIST
12:301.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:308,3687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:309,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:30480,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,39
|Açılış
|: 480,38
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:30
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.499.440
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|DARDL
|3,19
|26.041.465
|% 8,14
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|AGYO
|3,69
|8.421.767
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.642.317
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|ODAS
|1,48
|137.797.696
|% 0,68
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|YKBNK
|2,55
|129.105.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3662
|8,3687
|% -0,03
|
|Euro
|9,8622
|9,8690
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4659
|11,5234
|% -0,14
|
|Frank
|9,1005
|9,1554
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2255
|2,2366
|% 0,05
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,27
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-15,16
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-7,33
|
|Çeyrek
|769
|787
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|