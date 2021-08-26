***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2021 16:18
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKK2123
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 556.170.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 556.170.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960583
BIST
17:341.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,47
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:348,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4030
En Düşük
8,3461
17:349,8920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:34484,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,51
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.637.373
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.426.665
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.706.060
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.166.312
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.751.893
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,05
|23.447.199
|% -9,85
|
|SNGYO
|4,01
|93.430.120
|% -9,28
|
|THYAO
|12,71
|1.480.947.956
|% 1,68
|
|GARAN
|9,47
|1.024.233.852
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,10
|777.648.766
|% -8,42
|
|GESAN
|24,62
|587.751.893
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|462.814.736
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,14
|423.830.818
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|240.946.916
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|357.955.026
|% 0,00
|
|THYAO
|12,71
|1.480.947.956
|% 1,68
|
|GARAN
|9,47
|1.024.233.852
|% -0,63
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4000
|8,4021
|% 0,37
|
|Euro
|9,8853
|9,8920
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4926
|11,5502
|% 0,09
|
|Frank
|9,1191
|9,1740
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% 0,35
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,85
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,71
|70,71
|-0,57
|