***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2021 16:57
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2125
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.972.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 97 gün vadeli 121.972.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962688
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,89
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4760
En Düşük
8,4585
18:0510,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0522
En Düşük
10,0145
18:05486,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,33
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4642
|8,4659
|% 0,04
|
|Euro
|10,0123
|10,0510
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,6220
|11,6802
|% 1,29
|
|Frank
|9,1426
|9,1976
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-0,20
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|72,68
|72,68
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
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17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
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17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem