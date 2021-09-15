***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.09.2021 16:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 26.05.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK92116
Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.110.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.09.2021
Kayıt Tarihi 14.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 26.05.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 112 gün vadeli, TRFAKBK92116 ISIN Kodlu, 1.110.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963946
BIST
17:531.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,40
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
17:538,4334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
17:539,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
17:53486,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,78
|Açılış
|: 486,68
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler17:53
|OYLUM
|6,27
|22.889.658
|% 10,00
|
|KARYE
|16,50
|20.462.018
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.968.582
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.299.093
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|55.272.708
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.753.538
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.119.544
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.480.178
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.389.704
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,43
|1.246.622.036
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,00
|1.126.835.823
|% 2,16
|
|KRDMD
|6,97
|690.607.581
|% -1,41
|
|ORCAY
|20,60
|639.495.090
|% 8,08
|
|SISE
|8,38
|597.356.663
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|544.159.100
|% -0,40
|
|MRGYO
|1,12
|157.425.559
|% -3,45
|
|GARAN
|9,43
|1.246.622.036
|% -1,36
|
|ODAS
|1,44
|175.187.136
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|690.607.581
|% -1,41
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4318
|8,4334
|% 0,02
|
|Euro
|9,9733
|9,9800
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6352
|11,6936
|% 0,20
|
|Frank
|9,1416
|9,1966
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2431
|2,2543
|% 0,04
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-10,61
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|2,46
|