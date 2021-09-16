***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.09.2021 17:25
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2158
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.485.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 90 gün vadeli 99.485.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964119
BIST
17:201.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,62
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
17:208,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0993
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
17:2010,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0737
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0604
En Düşük
9,9414
17:20480,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,41
|Açılış
|: 480,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GARFA
|9,35
|6.301.010
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|59.362.913
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.409.497
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.156.625
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.912.277
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.563.399
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.151.171
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,47
|1.481.972.759
|% 0,42
|
|THYAO
|12,32
|698.834.009
|% 0,49
|
|KOZAL
|95,65
|478.792.141
|% -3,14
|
|BIOEN
|35,58
|448.438.378
|% 1,43
|
|TUPRS
|108,60
|441.265.014
|% -0,55
|
|GARAN
|9,47
|1.481.972.759
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,47
|348.898.924
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|145.045.072
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|107.056.347
|% -2,08
|
|KRDMD
|6,89
|421.163.767
|% -1,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5211
|8,5262
|% 1,18
|
|Euro
|10,0380
|10,0462
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6842
|11,7428
|% 0,47
|
|Frank
|9,1540
|9,2091
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2625
|2,2739
|% 0,99
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-42,36
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.232
|-43,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,70
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:32IHGZT
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 125, 118 adet işlem
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17:31XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 9, 978.00 milyon TL de
-
17:30CRFSA
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 163 adet işlem
-
17:29DERHL
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 648 adet işlem
-
17:28DERHL
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 398 adet işlem