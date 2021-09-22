***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.09.2021 17:01
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 418
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBKK2219
Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 183.620.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 418 gün vadeli 183.620.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964863
BIST
17:401.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,10
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:408,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0131
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:4010,1568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0396
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:40494,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,81
|Açılış
|: 494,06
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:40
|YEOTK
|60,50
|19.052.237
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.015.892
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|145.450.927
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.414.556
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|14.631.166
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.293.824
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|62.525.977
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|48.014.802
|% -8,17
|
|BJKAS
|6,31
|189.185.953
|% -6,79
|
|NIBAS
|8,88
|17.456.303
|% -6,43
|
|THYAO
|13,09
|1.060.530.334
|% 0,31
|
|GARAN
|9,35
|989.972.264
|% 1,85
|
|EREGL
|16,64
|709.845.012
|% 3,61
|
|TRILC
|12,94
|639.665.392
|% -3,72
|
|KRDMD
|6,38
|617.624.071
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,41
|312.089.748
|% 1,26
|
|GARAN
|9,35
|989.972.264
|% 1,85
|
|KRDMD
|6,38
|617.624.071
|% 1,11
|
|THYAO
|13,09
|1.060.530.334
|% 0,31
|
|PETKM
|6,26
|460.573.062
|% 2,12
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6385
|8,6403
|% 0,15
|
|Euro
|10,1417
|10,1568
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,7655
|11,8245
|% 0,13
|
|Frank
|9,3448
|9,4011
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2990
|2,3106
|% 0,24
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,92
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,96
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,11
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|1,41
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:51TSGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 878, 950 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 9, 527.00 milyon TL de
-
17:50ISDMR
Yüzde 4.66 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 725, 670 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, HALKB
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 19 artarak (% 1.08 ) 1, 231