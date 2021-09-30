***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.09.2021 17:04
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2174
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 93.204.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 67 gün vadeli 93.204.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965915
BIST
17:301.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 16,10
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:308,8649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0521
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8563
17:3010,2926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0631
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:30500,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,55
|Açılış
|: 500,37
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,37
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:30
|VBTYZ
|20,74
|53.641.841
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.429.163
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.207.893
|% 9,91
|
|TGSAS
|16,39
|7.377.378
|% 9,41
|
|ATAGY
|4,30
|27.597.574
|% 9,41
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.675.245
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.239.876
|% -9,93
|
|GARFA
|11,91
|4.663.421
|% -8,17
|
|FRIGO
|21,74
|28.047.675
|% -7,72
|
|GARAN
|9,24
|1.885.659.608
|% 1,99
|
|THYAO
|13,97
|934.438.926
|% 1,38
|
|TUPRS
|115,10
|826.909.581
|% 2,13
|
|SISE
|8,22
|802.740.503
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,35
|690.921.613
|% 2,10
|
|YKBNK
|2,41
|586.259.372
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|1.885.659.608
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,35
|690.921.613
|% 2,10
|
|SISE
|8,22
|802.740.503
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,46
|624.790.009
|% 2,38
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8617
|8,8649
|% -0,58
|
|Euro
|10,2856
|10,2926
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,9364
|11,9962
|% 0,05
|
|Frank
|9,4586
|9,5155
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3597
|2,3715
|% -0,39
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|27,28
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|-0,84
|
Seans Raporu
17:30
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17:42EMKEL
Yüzde 5.08 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 963, 883 adet işlem
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17:41XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 862.00 milyon TL de
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17:41EMKEL
Yüzde 5.08 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 944, 512 adet işlem
-
17:40CANTE
Yüzde 4.17 oranında artışla 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 941, 245 adet işlem
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17:38SANFM
Yüzde 6.16 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 331 adet işlem