***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK32229 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.03.2022Vade (Gün Sayısı) 176Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK32229Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 1,5391 18,7257 20,4218 2.123.958 Evet2 15.11.2021 12.11.2021 15.11.20213 15.12.2021 14.12.2021 15.12.20214 14.01.2022 13.01.2022 14.01.20225 14.02.2022 11.02.2022 14.02.20226 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 15.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 176 gün vadeli, TRFAKBK32229 ISIN Kodlu, 138.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970975BIST