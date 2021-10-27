***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 12:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 07.07.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKE2121
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.189.920.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2021
Kayıt Tarihi 26.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 07.07.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 112 gün vadeli, TRFAKBKE2121 ISIN Kodlu, 1.189.920.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972717
BIST
14:101.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:109,5056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0301
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:1011,0514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0156
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:10547,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,31
|Açılış
|: 547,63
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:10
|JANTS
|64,50
|187.396.945
|% 9,97
|
|HEDEF
|2,84
|3.201.859
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|52.826.953
|% 9,64
|
|FMIZP
|114,90
|48.593.256
|% 7,79
|
|TGSAS
|16,71
|19.485.203
|% 7,46
|
|BIOEN
|25,26
|240.972.619
|% -6,44
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,68
|196.005.236
|% -5,10
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|RODRG
|13,52
|1.296.230
|% -4,18
|
|GARAN
|9,46
|1.738.438.418
|% 2,38
|
|EREGL
|19,57
|869.267.682
|% -2,15
|
|THYAO
|14,86
|754.438.826
|% 1,09
|
|ASELS
|16,47
|711.584.962
|% -2,95
|
|AKBNK
|5,74
|686.832.044
|% 2,87
|
|YKBNK
|2,63
|522.261.978
|% 1,15
|
|GARAN
|9,46
|1.738.438.418
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,97
|291.580.719
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|686.832.044
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,69
|208.284.699
|% 1,13
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5011
|9,5056
|% -0,32
|
|Euro
|11,0401
|11,0514
|% -0,14
|
|Sterlin
|13,0125
|13,0777
|% -0,60
|
|Frank
|10,3071
|10,3692
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5297
|2,5424
|% -0,24
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,51
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.666
|1,00
|
|Tam
|3.594
|3.685
|3,87
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|1,87
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,93
|