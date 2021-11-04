***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2021 17:12
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 01.07.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKK2115
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 983.270.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.11.2021
Kayıt Tarihi 03.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
17:011.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 29,57
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:019,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0853
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:0111,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0536
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:01561,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 13,09
|Açılış
|: 561,59
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CLEBI
|188,60
|205.269.193
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.965.343
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.302.633
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|143.690.841
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.373.277
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.990.222
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.846.935
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|279.751.241
|% -8,50
|
|DGKLB
|2,34
|140.812.210
|% -6,77
|
|FRIGO
|2,64
|21.614.909
|% -5,38
|
|THYAO
|16,74
|2.648.632.404
|% 7,45
|
|GARAN
|10,53
|2.229.890.671
|% 1,45
|
|ISCTR
|6,17
|807.867.701
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,97
|788.983.387
|% 3,13
|
|AKBNK
|6,32
|732.648.276
|% 1,94
|
|TSKB
|1,57
|692.544.114
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,97
|788.983.387
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,12
|277.550.879
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,02
|451.927.326
|% 1,51
|
|GARAN
|10,53
|2.229.890.671
|% 1,45
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7220
|9,7260
|% 0,88
|
|Euro
|11,2458
|11,2542
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,1060
|13,1717
|% -0,36
|
|Frank
|10,5965
|10,6603
|% 0,63
|
|Riyal
|2,5826
|2,5956
|% 0,81
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|28,02
|
|Altın Gr.
|561
|562
|13,09
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.688
|3.781
|62,61
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,64
|
|Çeyrek
|895
|915
|15,62
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,21
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|1,89
|