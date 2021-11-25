***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2021 16:27
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22220
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 158.750.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 70 gün vadeli 158.750.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979625
BIST
17:591.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:5911,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1061
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:5913,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1349
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:59689,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 5,71
|Açılış
|: 689,23
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TRILC
|11,88
|248.652.864
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.340.743
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.539.663
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|1.277.511
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.468.668
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.510.297
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.202.441
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.359.608
|% -9,95
|
|DITAS
|25,10
|120.808.178
|% -8,53
|
|AKFGY
|5,17
|23.954.702
|% -7,35
|
|SASA
|39,22
|2.605.626.990
|% 2,03
|
|PETKM
|7,69
|2.083.031.178
|% -3,15
|
|GARAN
|11,75
|1.854.582.511
|% -0,68
|
|ASELS
|21,24
|1.835.810.891
|% 1,14
|
|KRDMD
|8,87
|1.568.279.224
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,35
|1.033.752.862
|% -3,46
|
|PETKM
|7,69
|2.083.031.178
|% -3,15
|
|VAKBN
|4,04
|892.947.947
|% 1,51
|
|KRDMD
|8,87
|1.568.279.224
|% 1,03
|
|TSPOR
|8,05
|1.320.408.391
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9520
|11,9937
|% 0,89
|
|Euro
|13,4120
|13,4646
|% 1,01
|
|Sterlin
|15,8851
|15,9648
|% 0,54
|
|Frank
|12,7458
|12,8226
|% 0,53
|
|Riyal
|3,1808
|3,1968
|% 0,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,15
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,60
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem