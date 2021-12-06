***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 07.10.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.12.2021Vade (Gün Sayısı) 60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBKA2190Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 962.240.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.12.2021Kayıt Tarihi 03.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.12.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 07.10.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 60 gün vadeli, TRFAKBKA2190 ISIN Kodlu, 962.240.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981247BIST