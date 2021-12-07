***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.12.2021 16:37
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 419
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK12315
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.350.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 419 gün vadeli 51.350.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981597
BIST
17:001.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,56
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:0013,6652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1324
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:0015,3776
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,2022
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:00781,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -7,71
|Açılış
|: 781,56
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INTEM
|66,00
|40.210.112
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.559.402
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|GARAN
|11,88
|2.381.168.910
|% 0,34
|
|ASELS
|23,14
|1.946.358.602
|% 2,66
|
|THYAO
|19,30
|1.704.903.377
|% 3,26
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|985.899.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,41
|592.978.141
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6582
|13,6652
|% -0,96
|
|Euro
|15,3575
|15,3776
|% -1,30
|
|Sterlin
|18,0597
|18,1503
|% -0,96
|
|Frank
|14,7188
|14,8075
|% -0,88
|
|Riyal
|3,6405
|3,6588
|% -0,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15DOAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 265, 806 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 34, 012.00 milyon TL de
-
17:14TUCLK
Yüzde 6.70 oranında artışla 19.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 687, 516 adet işlem
-
17:13PEKGY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 338, 196 adet işlem
-
17:11JANTS
Yüzde 7.31 oranında artışla 73.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 627 adet işlem