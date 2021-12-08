***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.12.2021 17:51
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.09.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2133
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 228.050.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.12.2021
Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 03.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 96 gün vadeli, TRFAKBKA2133 ISIN Kodlu, 228.050.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982069
BIST
17:532.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 26,01
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5313,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2096
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5315,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3299
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:53784,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 10,37
|Açılış
|: 784,75
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BAGFS
|13,97
|11.505.353
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.016.080
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|48.193.461
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.320.396
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.546.252
|% -9,97
|
|THYAO
|20,42
|4.876.301.951
|% 6,35
|
|GARAN
|12,02
|4.607.386.587
|% 1,61
|
|SISE
|14,88
|4.499.916.965
|% 1,43
|
|ASELS
|24,02
|2.552.407.484
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,79
|2.515.753.871
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.874.629.838
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,64
|1.521.594.871
|% 1,96
|
|GARAN
|12,02
|4.607.386.587
|% 1,61
|
|TSKB
|1,65
|589.352.868
|% 1,85
|
|SISE
|14,88
|4.499.916.965
|% 1,43
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6918
|13,6997
|% 1,55
|
|Euro
|15,4946
|15,5470
|% 2,17
|
|Sterlin
|18,0463
|18,1368
|% 1,32
|
|Frank
|14,7802
|14,8693
|% 1,74
|
|Riyal
|3,6411
|3,6593
|% 1,58
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH