***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.12.2021 17:51
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22279
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 269.830.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 64 gün vadeli 269.830.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982070
BIST
17:442.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 25,92
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:4413,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2086
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:4415,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3082
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:44786,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 12,08
|Açılış
|: 786,57
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BAGFS
|13,97
|11.476.463
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|864.106.790
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.981.608
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.313.057
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.881.814
|% -9,97
|
|THYAO
|20,48
|4.788.450.923
|% 6,67
|
|SISE
|14,89
|4.440.567.026
|% 1,50
|
|GARAN
|12,01
|4.409.426.835
|% 1,52
|
|ASELS
|24,12
|2.461.533.476
|% 4,51
|
|KRDMD
|9,78
|2.294.452.852
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,54
|1.870.895.470
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,64
|1.511.764.603
|% 1,96
|
|GARAN
|12,01
|4.409.426.835
|% 1,52
|
|TSKB
|1,65
|562.118.900
|% 1,85
|
|SISE
|14,89
|4.440.567.026
|% 1,50
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6985
|13,7230
|% 1,73
|
|Euro
|15,4871
|15,5215
|% 2,00
|
|Sterlin
|18,0705
|18,1612
|% 1,46
|
|Frank
|14,8110
|14,9003
|% 1,95
|
|Riyal
|3,6473
|3,6656
|% 1,75
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,19
|
|Altın Gr.
|786
|787
|12,24
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,26
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELVA, GESAN, CRDFA, PEKGY, QNBFB, UTPYA, MMCAS, KZBGY, TUREX, EGEPO
-
17:55
AYCES, RALYH, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
SNPAM, ISBTR, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında