***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 08.09.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.12.2021Vade (Gün Sayısı) 97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBKA2125Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.972.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.12.2021Kayıt Tarihi 13.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 08.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 97 gün vadeli, TRFAKBKA2125 ISIN Kodlu, 121.972.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983089BIST