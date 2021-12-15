***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.12.2021 10:25
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 16.09.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2158
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.485.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.12.2021
Kayıt Tarihi 14.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.12.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 16.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFAKBKA2158 ISIN Kodlu, 99.485.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983233
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,7931
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3968
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8374
En Düşük
14,3636
18:0516,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 0,5386
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7512
En Düşük
16,1749
18:05845,42
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,80
|Açılış
|: 845,42
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
845,64
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7806
|14,7931
|% 2,76
|
|Euro
|16,6854
|16,7512
|% 3,32
|
|Sterlin
|19,5427
|19,6407
|% 2,98
|
|Frank
|15,9137
|16,0095
|% 2,61
|
|Riyal
|3,9310
|3,9507
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|5,49
|
|Altın Gr.
|844
|844
|24,54
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,45
|0,28
|
|B. Petrol
|74,32
|74,32
|0,62
|