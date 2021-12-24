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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.12.2021 09:33
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK42236 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 155
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42236
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 461.600.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,6202 15,9831 17,181 7.478.843,2 Evet
2 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022
3 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
4 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 17.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 155 gün vadeli, TRFAKBK42236 ISIN Kodlu, 461.600.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985924


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NIBAS 11,96 37.030.031 % 9,93  
ISKPL 4,90 10.345.833 % 9,87  
ROYAL 3,57 708.341 % 9,85  
SOKM 12,89 107.136.201 % 8,87  
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Sterlin 15,8337 15,9131 % 4,83  
Frank 12,8490 12,9264 % 4,88  
Riyal 3,1426 3,1583 % 4,84  
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Altın Ons 1.808 1.809 -0,54  
Altın Gr. 689 689 32,24  
Cumhuriyet 4.563 4.632 185,00  
Tam 4.534 4.665 176,93  
Yarım 2.192 2.257 85,59  
Çeyrek 1.099 1.128 42,79  
Gümüş.Ons 22,94 23,00 0,07  
Gümüş Gr. 8,73 8,75 0,44  
B. Petrol 76,52 76,52 -0,08  
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