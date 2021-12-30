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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2021 09:53
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK22238 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22238
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 237.500.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 1,5315 15,9714 17,1755 3.637.312,5
2 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 25.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFAKBK22238 ISIN Kodlu, 237.500.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987035


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ALMAD 1,43 5.317.784 % 10,00  
MAALT 252,20 7.994.845 % 9,99  
GEDIK 8,05 38.884.984 % 9,97  
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Altın Gr. 766 766 31,25  
Cumhuriyet 5.080 5.157 100,00  
Tam 5.053 5.185 99,98  
Yarım 2.442 2.508 48,36  
Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
Gümüş.Ons 22,99 23,01 0,17  
Gümüş Gr. 9,76 9,77 0,47  
B. Petrol 79,89 79,89 0,68  
Seans Raporu 18:05
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