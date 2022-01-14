***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2022 12:17
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 23.11.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12221
Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 989.630.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.01.2022
Kayıt Tarihi 13.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 23.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 52 gün vadeli, TRFAKBK12221 ISIN Kodlu, 989.630.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993923
BIST
12:102.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,14
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:1013,5775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0045
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:1015,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:10797,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,73
|Açılış
|: 797,05
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:08
|PKENT
|350,60
|28.253.202
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,18
|107.723.064
|% 8,18
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|104,60
|6.332.718
|% -7,43
|
|PRKAB
|53,15
|51.803.330
|% -6,75
|
|THYAO
|28,64
|2.258.603.088
|% -0,49
|
|KRDMD
|13,30
|1.401.408.948
|% -0,37
|
|SISE
|15,13
|648.653.125
|% 0,53
|
|EREGL
|31,42
|617.195.366
|% -0,63
|
|KOZAL
|130,40
|559.707.143
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,41
|483.806.796
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,30
|1.401.408.948
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,77
|397.692.206
|% -1,05
|
|THYAO
|28,64
|2.258.603.088
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,07
|45.884.062
|% 0,94
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5765
|13,5841
|% 0,02
|
|Euro
|15,5696
|15,5853
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,6270
|18,7204
|% 0,41
|
|Frank
|14,8856
|14,9752
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6142
|3,6323
|% 0,18
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,19
|
|Altın Gr.
|796
|796
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.258
|5.391
|-2,97
|
|Yarım
|2.541
|2.608
|-1,43
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,04
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,63
|