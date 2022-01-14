***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 23.11.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.01.2022Vade (Gün Sayısı) 52Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK12221Vade Başlangıç Tarihi 23.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 989.630.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.01.2022Kayıt Tarihi 13.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 23.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 52 gün vadeli, TRFAKBK12221 ISIN Kodlu, 989.630.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993923BIST