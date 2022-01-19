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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.01.2022 10:31
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 128
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42244
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.520.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 1,9176 15,9074 17,066 2.541.203,52 Evet
2 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
3 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 06.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 128 gün vadeli, TRFAKBK42244 ISIN Kodlu, 132.520.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995126


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BIST En Aktif Hisseler10:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 12,25 79.060 % 176,55  
UFUK 24,22 1.301.220 % 9,99  
EMNIS 31,40 640.717 % 9,71  
AVGYO 2,91 8.385.764 % 6,59  
TETMT 491,40 13.457.385 % 6,48  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 13,5856 13,5963 % 0,49  
Euro 15,4048 15,4219 % 0,68  
Sterlin 18,4459 18,5384 % 0,60  
Frank 14,7878 14,8769 % 0,64  
Riyal 3,6153 3,6334 % 0,52  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 0,07  
Altın Gr. 791 791 1,36  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 0,11  
Gümüş Gr. 10,27 10,29 0,06  
B. Petrol 87,89 87,89 0,38  
Seans Raporu 10:32
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