***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.01.2022 10:31
TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 128
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42244
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.520.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 1,9176 15,9074 17,066 2.541.203,52 Evet
2 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
3 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 06.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 128 gün vadeli, TRFAKBK42244 ISIN Kodlu, 132.520.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995126
BIST
10:321.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
10:3213,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0669
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6148
En Düşük
13,4653
10:3215,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1047
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4440
En Düşük
15,3043
10:32793,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,80
|Açılış
|: 793,26
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,22
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler10:32
|BASCM
|12,25
|79.060
|% 176,55
|
|UFUK
|24,22
|1.301.220
|% 9,99
|
|EMNIS
|31,40
|640.717
|% 9,71
|
|AVGYO
|2,91
|8.385.764
|% 6,59
|
|TETMT
|491,40
|13.457.385
|% 6,48
|
|PKENT
|296,20
|3.393.508
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|KUTPO
|90,75
|35.538.031
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,48
|3.526.746
|% -9,87
|
|QNBFL
|87,35
|666.090
|% -9,29
|
|THYAO
|26,54
|587.681.292
|% -1,26
|
|GARAN
|11,73
|458.907.059
|% 1,82
|
|PETKM
|8,86
|458.653.805
|% 1,37
|
|KRDMD
|11,72
|427.141.176
|% -1,10
|
|YKBNK
|3,93
|343.830.369
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,93
|343.830.369
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,38
|191.160.557
|% 0,00
|
|TSKB
|1,54
|84.157.726
|% 1,32
|
|PETKM
|8,86
|458.653.805
|% 1,37
|
|GARAN
|11,73
|458.907.059
|% 1,82
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5856
|13,5963
|% 0,49
|
|Euro
|15,4048
|15,4219
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,4459
|18,5384
|% 0,60
|
|Frank
|14,7878
|14,8769
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6153
|3,6334
|% 0,52
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,07
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,36
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,29
|0,06
|
|B. Petrol
|87,89
|87,89
|0,38
|