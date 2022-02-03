***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2022 15:51
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 25.11.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22220
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 158.750.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2022
Kayıt Tarihi 02.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 25.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFAKBK22220 ISIN Kodlu, 158.750.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999208
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -44,34
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0117
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,5799
En Düşük
13,5079
18:0515,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5490
En Düşük
15,4824
18:05786,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 786,99
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5563
|13,5580
|% -0,09
|
|Euro
|15,5050
|15,5354
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,36
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,01
|
|B. Petrol
|91,02
|91,02
|0,05
|