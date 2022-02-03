***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 06.12.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.02.2022Vade (Gün Sayısı) 59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK22246Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 303.750.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.02.2022Kayıt Tarihi 02.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 06.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 59 gün vadeli, TRFAKBK22246 ISIN Kodlu, 303.750.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999209BIST