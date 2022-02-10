***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.02.2022 11:50
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 08.12.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22279
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 269.830.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.02.2022
Kayıt Tarihi 09.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 08.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 64 gün vadeli, TRFAKBK22279 ISIN Kodlu, 269.830.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000812
BIST
12:212.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,76
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
12:2113,5411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 13,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
12:2115,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0394
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5330
En Düşük
15,4470
12:21797,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,55
|Açılış
|: 797,57
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler12:19
|PKENT
|594,40
|5.671.765
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|19.240.567
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|4.661.943
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.277.942
|% 9,95
|
|POLTK
|512,60
|21.922.684
|% 7,37
|
|ORCAY
|34,38
|230.877.447
|% -8,56
|
|DZGYO
|2,78
|8.086.359
|% -5,44
|
|MARKA
|4,19
|2.023.399
|% -5,20
|
|BLCYT
|14,55
|1.568.695
|% -4,34
|
|SONME
|47,70
|3.190.477
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,11
|524.529.362
|% 0,00
|
|TUPRS
|186,80
|410.914.747
|% 0,16
|
|ARDYZ
|6,78
|396.831.011
|% -3,42
|
|KOZAL
|129,10
|303.413.405
|% -0,15
|
|ORCAY
|34,38
|230.877.447
|% -8,56
|
|ARDYZ
|6,78
|396.831.011
|% -3,42
|
|MOBTL
|1,92
|111.820.813
|% 3,78
|
|ODAS
|1,31
|47.325.426
|% 0,77
|
|AKYHO
|1,85
|21.389.457
|% 5,71
|
|KIMMR
|3,26
|25.020.948
|% 0,31
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5384
|13,5424
|% 0,01
|
|Euro
|15,5070
|15,5211
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,3162
|18,4081
|% 0,23
|
|Frank
|14,6185
|14,7065
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6010
|3,6191
|% 0,07
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-1,85
|
|Altın Gr.
|799
|799
|0,64
|
|Cumhuriyet
|5.303
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.280
|5.412
|-0,40
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-0,20
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,18
|0,03
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|0,18
|