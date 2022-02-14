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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.02.2022 16:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK32229 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 5. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 176
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK32229
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 1,5391 18,7257 20,4218 2.123.958 Evet
2 15.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 1,4424 16,9831 18,3668 1.990.512 Evet
3 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 1,3097 15,9347 17,1532 1.807.386 Evet
4 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 1,2246 14,8993 15,9615 1.689.948 Evet
5 14.02.2022 11.02.2022 14.02.2022 1,2424 14,6283 15,648 1.714.512 Evet
6 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 15.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 176 gün vadeli, TRFAKBK32229 ISIN Kodlu, 138.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001515


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ISKUR 934.230,00 934.230 % 10,00  
PKENT 719,10 8.804.249 % 9,99  
AYDEM 7,19 130.741.558 % 9,94  
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Sterlin 18,3094 18,4012 % 0,36  
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Riyal 3,6062 3,6243 % 0,50  
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Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
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Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,25  
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