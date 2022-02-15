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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.02.2022 19:27
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 06.12.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22253
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 136.477.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.02.2022
Kayıt Tarihi 14.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 06.12.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 71 gün vadeli, TRFAKBK22253 ISIN Kodlu, 136.477.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001954


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Tam 5.386 5.521 15,97  
Yarım 2.603 2.670 7,72  
Çeyrek 1.306 1.335 3,86  
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