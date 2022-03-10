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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2022 12:28
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

leştirilen 176 gün vadeli, TRFAKBK32229 ISIN Kodlu, 138.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008988


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 34,98 420.739 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.639.480 % 9,98  
GRSEL 9,97 1.043.151 % 9,92  
EUYO 3,11 1.983.754 % 9,89  
FORMT 1,00 14.239.935 % 9,89  
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12:40 Alış Satış %  
Dolar 14,7498 14,7599 % 0,76  
Euro 16,3526 16,4156 % 0,99  
Sterlin 19,3822 19,4794 % 0,73  
Frank 15,8522 15,9477 % 0,71  
Riyal 3,9225 3,9422 % 0,83  
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12:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.982 -9,91  
Altın Gr. 940 941 1,97  
Cumhuriyet 6.223 6.317 22,00  
Tam 6.204 6.361 50,28  
Yarım 2.998 3.077 24,32  
Çeyrek 1.504 1.539 12,16  
Gümüş.Ons 25,45 25,50 -0,27  
Gümüş Gr. 12,08 12,10 -0,02  
B. Petrol 116 116 4,46  
Seans Raporu 12:40
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