***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.03.2022 12:28
leştirilen 176 gün vadeli, TRFAKBK32229 ISIN Kodlu, 138.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008988
BIST
12:402.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,70
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.046
12:4014,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1114
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7695
En Düşük
14,6097
12:4016,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1615
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4507
En Düşük
16,1888
12:40940,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,08
|Açılış
|: 940,72
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,87
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler12:40
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.639.480
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.043.151
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|1.983.754
|% 9,89
|
|FORMT
|1,00
|14.239.935
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,20
|30.394.422
|% -5,06
|
|ISGYO
|7,78
|205.524.393
|% -4,89
|
|SKTAS
|3,17
|9.388.196
|% -3,65
|
|EDIP
|3,32
|3.165.665
|% -3,21
|
|HEKTS
|14,37
|147.747.168
|% -2,58
|
|KRDMD
|14,99
|2.435.980.485
|% 4,61
|
|THYAO
|26,40
|1.763.356.384
|% 0,99
|
|SASA
|55,15
|1.414.697.670
|% -1,16
|
|EREGL
|34,40
|966.471.163
|% 1,59
|
|TUPRS
|201,10
|767.285.946
|% 2,60
|
|KRDMD
|14,99
|2.435.980.485
|% 4,61
|
|EKGYO
|2,17
|214.512.188
|% -0,46
|
|ODAS
|1,48
|132.818.257
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,74
|278.791.968
|% 0,00
|
|PETKM
|8,16
|577.627.428
|% 1,37
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7498
|14,7599
|% 0,76
|
|Euro
|16,3526
|16,4156
|% 0,99
|
|Sterlin
|19,3822
|19,4794
|% 0,73
|
|Frank
|15,8522
|15,9477
|% 0,71
|
|Riyal
|3,9225
|3,9422
|% 0,83
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|-9,91
|
|Altın Gr.
|940
|941
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.223
|6.317
|22,00
|
|Tam
|6.204
|6.361
|50,28
|
|Yarım
|2.998
|3.077
|24,32
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|12,16
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,46
|