***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK42236 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.04.2022Vade (Gün Sayısı) 155Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK42236Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 461.600.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,6202 15,9831 17,181 7.478.843,2 Evet2 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 1,5687 15,0678 16,1263 7.241.119,2 Evet3 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,5777 14,7657 15,7779 7.282.663,2 Evet4 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 17.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 155 gün vadeli, TRFAKBK42236 ISIN Kodlu, 461.600.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009440BIST