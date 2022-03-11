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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2022 10:55
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK42236 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 155
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42236
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 461.600.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,6202 15,9831 17,181 7.478.843,2 Evet
2 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 1,5687 15,0678 16,1263 7.241.119,2 Evet
3 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,5777 14,7657 15,7779 7.282.663,2 Evet
4 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 17.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 155 gün vadeli, TRFAKBK42236 ISIN Kodlu, 461.600.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009440


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GRSEL 10,96 9.862.203 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.595.535 % 9,93  
FORMT 1,08 46.803.378 % 8,00  
EUYO 3,34 6.406.202 % 7,40  
INVEO 29,08 28.501.057 % 6,75  
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10:55 Alış Satış %  
Dolar 14,9301 14,9396 % 0,57  
Euro 16,3964 16,4296 % 0,52  
Sterlin 19,5300 19,6280 % 0,96  
Frank 16,0390 16,1356 % 1,05  
Riyal 3,9801 4,0000 % 0,99  
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10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.991 -6,40  
Altın Gr. 955 955 3,28  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 -0,11  
Gümüş Gr. 12,41 12,43 0,05  
B. Petrol 112 112 2,37  
Seans Raporu 10:55
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