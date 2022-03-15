***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.03.2022 10:16
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 08.09.2021 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 188
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK32211
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.074.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.03.2022
Kayıt Tarihi 14.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 08.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 188 gün vadeli, TRFAKBK32211 ISIN Kodlu, 68.074.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010496
BIST
10:192.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,27
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.084
10:1914,8140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0341
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
10:1916,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1260
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3292
En Düşük
16,1706
10:19920,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -7,74
|Açılış
|: 920,17
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler10:19
|TSPOR
|5,68
|162.520.973
|% 9,02
|
|RAYSG
|12,80
|1.758.945
|% 8,66
|
|FENER
|28,48
|41.865.916
|% 7,80
|
|MEPET
|2,72
|7.685.286
|% 7,09
|
|GSRAY
|3,20
|33.544.565
|% 7,02
|
|GRSEL
|9,02
|19.201.361
|% -8,61
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|MOBTL
|1,78
|9.606.195
|% -3,78
|
|KRVGD
|9,51
|20.447.018
|% -3,65
|
|EUYO
|3,04
|321.791
|% -3,49
|
|GARAN
|11,91
|499.496.370
|% 0,42
|
|FROTO
|269,20
|331.162.077
|% 0,37
|
|PETKM
|8,48
|243.376.886
|% 0,59
|
|THYAO
|26,64
|239.117.317
|% 0,08
|
|KRDMD
|14,79
|192.061.244
|% 0,07
|
|GARAN
|11,91
|499.496.370
|% 0,42
|
|TSPOR
|5,68
|162.520.973
|% 9,02
|
|PETKM
|8,48
|243.376.886
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,76
|106.895.486
|% 0,27
|
|ODAS
|1,56
|34.849.615
|% 1,30
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8047
|14,8140
|% 0,23
|
|Euro
|16,2783
|16,3143
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,2298
|19,3263
|% 0,29
|
|Frank
|15,7037
|15,7983
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9333
|3,9530
|% 0,06
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-16,78
|
|Altın Gr.
|917
|918
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,08
|
Seans Raporu
10:19
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866