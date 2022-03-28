***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK42210 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 5. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.04.2022Vade (Gün Sayısı) 183Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK42210Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 382.950.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,3521 16,4506 17,7511 5.177.866,95 Evet2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 1,3537 15,9387 17,1539 5.183.994,15 Evet3 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 1,2286 14,948 16,0173 4.704.923,7 Evet4 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,2044 14,6535 15,6803 4.612.249,8 Evet5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 1,2509 14,7283 15,7624 4.790.321,55 Evet6 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 27.10.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 183 gün vadeli, TRFAKBK42210 ISIN Kodlu, 382.950.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013455BIST