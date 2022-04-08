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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.04.2022 13:36
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 04.11.2021 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 155
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42228
Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 944.800.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.12.2021 10.12.2021 13.12.2021 1,7389 16,2743 17,509 16.429.127,2 Evet
2 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,6246 15,2046 16,2792 15.349.220,8 Evet
3 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022 1,5733 14,7245 15,731 14.864.538,4 Evet
4 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 1,5234 14,6327 15,6298 14.393.083,2 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 155 gün vadeli, TRFAKBK42228 ISIN Kodlu, 944.800.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017950


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