***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.04.2022 14:49
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 17.11.2021 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 155
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42236
Vade Başlangıç Tarihi 17.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 461.600.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,6202 15,9831 17,181 7.478.843,2 Evet
2 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 1,5687 15,0678 16,1263 7.241.119,2 Evet
3 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,5777 14,7657 15,7779 7.282.663,2 Evet
4 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 1,6392 14,5929 15,5746 7.566.547,2 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 17.11.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 155 gün vadeli, TRFAKBK42236 ISIN Kodlu, 461.600.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022665
BIST