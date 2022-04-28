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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2022 11:35
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 27.10.2021 Tarihli Akbank BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42210
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 382.950.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,3521 16,4506 17,7511 5.177.866,95 Evet
2 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 1,3537 15,9387 17,1539 5.183.994,15 Evet
3 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 1,2286 14,948 16,0173 4.704.923,7 Evet
4 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,2044 14,6535 15,6803 4.612.249,8 Evet
5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 1,2509 14,7283 15,7624 4.790.321,55 Evet
6 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 1,2263 14,4387 15,4317 4.696.115,85 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 27.10.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 183 gün vadeli, TRFAKBK42210 ISIN Kodlu, 382.950.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024706


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Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
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